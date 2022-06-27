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摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207

【明報專訊】中電（0002）股價持續受壓，由6月初至上周四連跌14個交易日，累積跌幅逾15%，以一隻股價過去相對平穩的公用股來說，此番跌勢吸引不少市場人士注意。

中電上周初發盈警後，被數家券商下調評級，其後於新界區再發生停電事故，均影響股價表現。惟上周跌至65元關鍵支持位時暫見喘定，此為2020年3月以來低點，當時由84元水平急插至65元，累積跌幅逾20%，其後僅用了1個月左右時間完全收復失地。

如投資者認為中電近日跌浪已反映利淡因素，進場博反彈可留意中電購證17207，行使價81.91元，引伸相較同類條款低，可提供約5倍實際槓桿，明年9月底到期，為近期相當受投資者歡迎的產品，街貨水平於3個交易日內增至約70%水平。

如投資者希望避開較高街貨條款，則可先留意明天（28日）新上市、較貼價的中電購證19189，行使價73.73元，同樣為今年底到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]