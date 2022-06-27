摩根大通亞洲：股價回落博反彈 中電購17207

中電上周初發盈警後，被數家券商下調評級，其後於新界區再發生停電事故，均影響股價表現。惟上周跌至65元關鍵支持位時暫見喘定，此為2020年3月以來低點，當時由84元水平急插至65元，累積跌幅逾20%，其後僅用了1個月左右時間完全收復失地。

如投資者認為中電近日跌浪已反映利淡因素，進場博反彈可留意中電購證17207，行使價81.91元，引伸相較同類條款低，可提供約5倍實際槓桿，明年9月底到期，為近期相當受投資者歡迎的產品，街貨水平於3個交易日內增至約70%水平。

如投資者希望避開較高街貨條款，則可先留意明天（28日）新上市、較貼價的中電購證19189，行使價73.73元，同樣為今年底到期。

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