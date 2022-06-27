溫傑：好淡拉扯 業績主導股價

仔細分析的話，港股仍受美國加息及美元走勢等潛在負面因素困擾。受加息預期支持，美匯指數偏強，香港繼續錄得資金流走。金管局於紐約周三交易時段承接近86億港元沽盤，銀行體系結餘於上周五（24日）減少至約2333億港元。統計5月開始資金由港元流向美元，金管局至今已累計承接超過1000億港元。根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息（HIBOR），與按揭利率相關的1個月拆息連升14日，報0.87506厘，續創逾兩年高。隨着香港資金流動性減少，或會局限港股進一步的上升空間。

與此同時，對內地政策的憧憬則成為港股的利好因素。國家主席習近平表示，將採取更有力的措施來實現經濟增長目標；而國務院總理李克強亦於國務院常務會議中重申，消費是當前推動經濟運行回歸正軌重要發力點，促消費政策能出盡出。

個別行業方面，銀行股受惠息差擴闊的因素支持，而汽車股及互聯網醫療股則分別受不同政策影響而走勢各異。國常會加大汽車消費支持政策，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元人民幣，消息利好前者。後者因國家藥監局擬禁第三方平台直接網上賣藥，引發股價急挫有關。阿里健康（0241）及京東健康（6618）上周三分別單日跌14%至15%。除美國經濟數據及內地政策外，各戰友亦要留意企業業績的消息。隨着第二季即將完結，上市公司或將公布盈喜或盈警。例如上星期中電（0002）發盈警，預料上半年受澳洲業務影響，中期將錄得虧損，投資者擔心派息會受影響，其股價持續捱沽。反觀，筆者以往曾跟進的嘉泓物流（2130），近期股價偏強。根據其公告， 截至6月份的上半年收益及純利將較2021年同期分別增長不少於40%及45%。

太保目標看21元

過去兩個月，內地人壽保費有觸底迹象，恢復按年正增長。此外，A股市場和中國國債收益率也趨穩，將有利中國保險公司的投資收益。鑑於大部分中國保險公司的股價明顯低於帳面價值，投資者可以趁調整積累。其中，中國太保（2601）2022年首5個月壽險保費增長5%，表現相對突出。目標價21元，止蝕價16.5元。

中電信估值吸引

得益於數據中心和雲服務的強勁增長，2022年第一季度產業數字化收入繼續以23.2%的強勁速度增長至294億元人民幣。產業數碼化仍將處於高速增長階段，將是中國電信（0728）未來的收入驅動力。中國電信2022年全年淨利潤有望實現雙位數增長。預期市盈率8倍，股息收益率達8厘。其目前估值具有吸引力，目標價3.2元，止蝕價2.4元。

凱基亞洲將於本星期三（29日）公布下半年的環球經濟及港股展望，本欄會於下期闡述當中重點，以及分享相關的焦點股，敬請留意。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]