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陳永傑：新一期居屋反應料理想

標籤：陳永傑

【明報專訊】新一期居屋及「白居二」已經完成攪珠程序，申請者得知號碼結果次序之後，已懂得各就各位，排在前列的會參與揀樓。筆者預計今輪居屋認購表現理想。排在較後位置的應有心理準備名落孫山，買不到居屋，轉移視線去購買私樓。

倘買不到居屋 視線應轉到私樓

有關結果會上載至房委會及房署網頁，房委會預計今年第四季開始揀樓，並向白居二的成功申請者發出批准信。

今期居屋有7個項目合共提供近9000個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，以市價五一折出售，售價介乎124萬至531萬元，房委會早前收到超過25萬份申請表。

由於今次提供的居屋屋苑普遍交通方便，附近亦有鐵路設施，銷情應該不俗。儘管近期全球受到通脹及美國加息、俄烏戰爭等不利消息困擾，但置業是一個長達二三十年的長線投資，即使現在沒有上述不利因素，供款期內難保有無法估計的負面事情發生。只要申請者計算過本身的財政實力及經濟環境，居住是必須解決的問題。

這幾十年來全球的鈔票都貶值，現在多國儘管採取縮表動作，但難保未來二三十年內又有量化寬鬆發生，鈔票只會愈來愈貶值，還是住屋物業比較保值。

居屋等住屋能夠解決居住問題，不必長久交租。供樓長遠仍然會勝過租樓，因為供樓有盡期，租樓無了期。港人出名精打細算，如何應對租樓和供樓，許多人都心裏有數。今期居屋位置頗佳，料反應理想。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]