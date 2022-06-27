布少明：3招助新班子發展樓市

增推地勿賤賣地 寬「辣招」

展望下月初，正是香港回歸祖國25周年的大日子，作為樓市中人，對於即將上場的政府新班子，願意在房屋議題上多加着墨，絕對是喜聞樂見。就樓市未來發展，美聯希望政府可考慮以下幾項建議，有助未來樓市發展更為穩定健康。

首先是提升覓地效率，增加土地供應。現時新班子中增加土地供應的「三人組」，包括副財政司長、發展局長及房屋局長均在地政規劃上擁有豐富經驗，相信覓地困境有望改善，將程序精簡，減少疊牀架屋，縮短造地時間，加快未來土地供應的進度。

其次是別賤賣土地。香港土地資源彌足珍貴，而且賣地佔庫房收入比重愈來愈高，反映土地價值的重要。但由早前屯門住宅地流標，似乎亦可反映政府不會賤賣土地的決心。

最後是延續放寬政策及適度寬減「辣招」。「林鄭Plan」及「波叔Plan」兩大放寬按揭措施的效果立竿見影，理應延續，甚至考慮加大範圍，助市民置業。

同時，新一屆政府宜細心考量盡快為樓市「撤辣」，方便市民換樓之餘，亦可增加二手住宅物業的流通量。在眾多的「辣招」之中，「雙倍印花稅」（DSD）是最具放寬的空間；亦可考慮縮減物業額外印花稅（SSD）辣招期等措施，以讓本港樓市更穩定發展。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]