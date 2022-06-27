馬泰陽：加息是危亦是機

只要循序漸進 市民會有心理準備

雖然「息魔」逐漸逼近，不過發展商推售新盤步伐未停，市場氣氛熾熱，本港新盤銷情持續。以早前開賣白石角Silicon Hill為例，即使第三輪開賣仍再度沽清，反映市場上的購買力源源不絕，更有部分新盤以貼市價或稍低於市價開賣，繼續搶攻市場焦點，力證加息對本地樓市影響力弱。

新盤無懼息魔落力搶佔市場，二手市場難免受壓，部分準買家憧憬減價盤現，令二手交投表現疲弱。現時市場上有不少賣家減價套現，雖然本港仍未跟隨加息，但準買家期望有更多「低價」筍盤選擇，未想貿然入市。不過，筆者認為或許現時是一個上車良機，因為市場上減價盤增加，加上首次置業人業可用「波叔plan」承做最高九成按揭，減輕了首期負擔。

雖然本港未來有機會加息，但由於現時仍處低息，只要樓價稍為調整，或抵消加息成本，同時政府換屆在即，筆者相信新一屆政府將延續寬鬆的房屋政策，令樓市穩定發展。目前疫情仍是樓市需要面對的最大挑戰，若疫情得以改善，令早日恢復通關，樓市將靠穩，準買家或換樓人士可因應財政實力，捕捉最佳置業良機。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]