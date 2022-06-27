藉半自由行改善積金表現

明報記者 龍彩霞

駿隆強積金數據顯示，5月強積金錄正回報，扭轉連月虧損，當中中港股票基金受惠於防疫解封和政策利好消息較多，表現最佳。今年截至5月31日，累計每人平均蝕26,638元。駿隆執行董事王玉麟表示，投資市場短期波幅較大，若果過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。

駿隆：過度轉換或蒙受損失

王玉麟預期未來一年市場較波動，應謹慎投資，預期市場升跌會受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息周期，要謹慎投資債券市場，預期債券回報未必理想；較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損風險。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場，作長線退休投資，建議強積金成員可和相關投資專家了解適合自己的投資部署。他續說，強積金是長遠投資，投資者毋須過分擔心短期數月的價格升跌。強積金過去市場年率化回報達4.2%，較同期通脹率高。而過去10年，股票基金10年期累積回報最高為200%，10年期年率化回報範圍為-0.91%至+11.96%（見圖）。一般投資者毋須過度專注短期的市場升跌，以避免不理智的投資決定如「低賣高買」，而投資市場短期波幅較大，若過度轉換基金或會蒙受損失，建議投資者以長線退休投資為目標安排強積金的部署。

香港及大中華區市場方面，上海、北京疫情緩和，防疫政策鬆綁，加上中央持續放寬貨幣政策支持經濟，令中港股回升。亞洲經濟數據向好，但部分國家收緊貨幣政策，令5月亞洲股市漲幅不大。日本6月將逐步對外開放旅遊，有利國內消費，日股因此反彈。

美國市場方面，聯儲局開始逐步縮減資產負債表。第一季GDP陷入收縮，製造業、非製造業數據增速均轉弱，勞動市場的穩健數據支持聯儲局保持收緊步調，美股走勢持續波動。歐洲市場方面，歐元區通脹率再創歷史新高，市場預期歐洲央行將在今年第四季加息，令歐洲股市表現持續波動。

假設僱員月薪3萬元以上，連同僱主每月強制供款各1500元，一年有36,000元，並假設每年回報4%，在第18年便已步入百萬資產關口。其次，選對策略亦是關鍵。根據積金局數據，過去10年股票基金年率化每年回報11.96%，保守、保證基金年回報分別只有0.62%及1.71%。假設打工仔MPF每年回報率約6%，只消16年便可滾存出百萬元MPF。同樣的資金投入，假設年回報只有1.3%，則要花多7年時間，於第23年才可累積出百萬強積金。不過要留意股票基金風險較高，計劃成員應根據自己可承受風險水平、人生階段等，作出合適的投資配置，切勿嘗試捕捉短期市場走勢。

6%年回報 16年晉身百萬MPF

當然，若基金在同類別上長期跑輸，打工仔可以透過「半自由行」，整合個人帳戶內的累算權益至自選的MPF計劃，亦可選擇將現職的MPF帳戶內的累算權益，轉移至自選的MPF計劃，惟只限僱員供款部分，僱主供款部分不能轉移。每名打工仔每年可做一次整合，新一個曆年開始會重新計算。

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[退休綢繆]