主要收入來自騰訊 料Naspers暫不會沽清

Naspers股價不振 需套現回購

截至昨晚11時，Naspers股價急升21%，Prosus亦升16.4%。持股21年以來，Naspers不時被市場認為是「騰訊影子股」，在股東多次逼宮下，Naspers於2019年分拆子公司Prosus於荷蘭上市，「曲線」減持騰訊。不過比起去年3月底時的歷史高位，兩家公司近年股價早遭腰斬；也正隨着Naspers和Prosus的股價下滑，觸發同一議題再度出現，使公司需要沽貨套現回購股票托價。

雖然Naspers沒有透露今次回購規模，但目前Prosus大部分收入均來自騰訊，相信一下子沽清並不現實。截至今年3月底止，Prosus全年收入錄得356.19億美元，當中有逾70%由騰訊貢獻。同時受惠於騰訊帶來的62.73億美元利潤，Prosus全年錄得50.41億美元利潤，才不至於蝕錢。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，若Prosus一下子悉數沽出旗下約27.69億股騰訊將拖累股價急跌，對雙方沒有好處。他預計Prosus將減持手上約50%騰訊股份以及「換馬」至科技股以外板塊，直至有「新目標」才會完全離場。