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官媒發文引述學者 內地次季GDP最多增2%

【明報專訊】內地第二季經濟增長數據將在下月中公布，官媒《證券時報》昨刊登文章綜合經濟學家分析，預期內地第二季經濟按年將有1%至2%增長，上半年約增長3%，而下半年在財政、貨幣政策加強下，經濟恢復步伐將加快。內地第二季經濟受疫情打擊，總理李克強上月要求各地方部門採取措施，確保第二季經濟錄得正增長。

大行普遍料增0.5%至1.7%

李克強上月召開10萬人以上參與的穩定經濟大盤電話會議後，各級政府陸續推出退稅、消費補貼、放寬房市等措施。粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，隨着穩增長政策不斷發揮功效，5月份經濟有所恢復。他預計第二季GDP按年將有1%至2%增長，至第三和第四季增速有望恢復到5%，全年呈「V形」走勢。巨豐投資首席經濟學家邱曉華則指出，下半年GDP增長要到7%，才能達到全年增長5.5%的官方目標。

各大投行普遍預期內地第二季GDP按年增長只有約1%，更有機構預期按年收縮（見表）。花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖預期，第二季經濟增長1.7%，全年增長放緩至3.9%，不過認為最差情况已過。他預期內地會在年中繼續推出支持經濟措施，包括提早發行地方政府專項債券支持基建投資、推出消費補貼等，第三和第四季經濟增長可回復至4.8%和5.5%。貨幣政策方面，他預料會維持寬鬆，今年餘下時間人民銀行或再減息0.1厘，以及降準0.25個百分點。

易綱：續從貨幣總量發力撐經濟

此外，人行行長易綱接受央視訪問時表示，今年來內地經濟受疫情和外部衝擊等影響，面臨一定下行壓力，人行貨幣政策將繼續從貨幣總量發力以支持經濟復蘇。

他表示貨幣政策一直與支持實體經濟發展配合，廣義貨幣和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展，以實現就業最大化目標。