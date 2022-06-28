傑富瑞料國泰每月燒錢減至少於5億

維持「買入」評級 目標價9.1元

Jefferies稱國泰首季燃油對冲比率達100%，掛鈎的布蘭特油價約每桶50美元，第二至第四季對沖比率由43%至45%，所掛鈎的布蘭特油價則較首季高10美元，達60美元。該行稱鑑於現時油價的走勢，預計燃料對冲價格將會繼續上漲。

摩根大通將國泰評級由「減持」升至「中性」，目標價由6.3元上調至8.2元，以反映航空業增長樂觀，包括國際航空運輸協會近期調升全球航空旅遊展望。摩根大通認為，香港有空間微調旅行政策，候任行政長官李家超亦表示將審視檢疫安排作為優先事項。該行稱，國泰一直在克服各方面困難，以逐漸恢復運力，該公司已連月燒錢少於5億元，料到年尾將航點增至70個，未來的復蘇步伐將取決於港府對旅遊的放寬程度。

另一大行美銀表示，國泰上半年業務有望符合管理層提出的淨虧損收窄的指引，但該行認為國泰今年下半年未必能回復去年同期的盈利情况，主要原因是油價飈升、國航（0753）貢獻按年減少，以及今年第四季貨運收入按年減少。該行下調國泰今年燃料及關聯收入的預測，料下半年油價升至每桶145美元，將減少13億元收入。該行維持國泰「跑輸大市」評級，目標價6.15元。