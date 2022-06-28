定按息上調0.5厘 加幅歷來最大

按證去年10月將定按計劃恒常化，按證公司表示會自今年2月起，每月按其資金成本、業務風險、市場情况等因素，每月公布定按年利率。美國加息預期升溫，帶動港元拆息向上，按證在2月首次上調定按利率0.11厘至0.21厘，4月再加0.1厘，5月和6月各加0.25厘。

H及P按息仍較低 業界料使用率未大變

目前主流H按的封頂利率，或P按利率均為2.5厘，均低於定按利率，中原按揭董事總經理王美鳳稱，加上定按沒提供現金回贈和按揭存款相連優惠利率，雖然客戶在加息周期下對定息查詢增加，但相信使用率未會明顯上升。

昨港元拆息上升，與按揭相關1個月拆息升2.82點子（1厘等於100點子）至0.903厘，創2020年6月以來新高，H按實際年利率升至2.2厘。港息升令1個月港美息差收窄至0.748厘，續見5月中以來低位，帶動港匯走強，連續兩日沒觸及弱方兌換保證。截至昨晚8時港匯報7.8457，上升0.32點子（1元等於1萬點子）。