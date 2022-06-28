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恒大被入稟申請清盤 涉違房車寶回購條款

【明報專訊】內房「債王」中國恒大（3333）遭入稟清盤。據香港高等法院網站顯示，一家名為Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited的公司申請將「China Evergrande Group （中國恒大集團）」清盤，案件將於今年8月31日上午9時半在高院審理。

據路透社報道，今次入稟申請恒大清盤的Top Shine Global（佳盛環球）於去年3月參與恒大旗下房車寶規模達163.5億元的融資計劃，斥資約7.5億元入股房車寶約0.459%股權。報道引述該公司高層表示，入稟是由於恒大未有履行回購房車寶股份的投資協議。中國恒大沒有回覆有關報道的查詢。

恒大地產境內債尋求展期

此外，除中國恒大早前公布繼續推進重組外，旗下恒大地產的境內債「15恒大03」亦需要尋求展期。據恒大地產於內地公布，擬調整「15恒大03」債券本金及利息兌付的安排，現定於2022年6月28至29日召開今年第一次債券持有人會議。會議將處理包括該筆債券的本金及利息兌付安排，擬申請將本期債券本金及於2021年7月8日至2022年7月7日期間利息的支付時間，調整至2023年1月8日完成支付。

【案件編號：HCCW 220 / 2022】