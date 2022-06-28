融創6月底到期境內債 擬再推遲支付

「PR融創01」早於今年4月到期時，融創已因出現流動性問題，徵求投資者同意將這筆債券展期18個月，並承諾分期於5月15日、6月30日各支付10%本金及利息；其後在今年9月30日、12月31日、2023年3月31日及6月30日各支付15%本息；2023年9月30日再支付20%本息。惟在支付了5月15日首期本金及利息後，或無法如期支付6月30日的本金利息，並擬再度延期，反映融創境內債務亦已「火燒眼眉」。

稱疫情反覆拖累銷售

集團表示，自公司於4月1日調整「PR融創01」的本息兌付安排以來，房地產行業銷售市場仍持續低迷，同時受融創房地產重點佈局城市的新冠疫情反覆影響，控股股東融創中國今年首5個月累計實現合同銷售金額約987.8億元，按年減59.16%，使公司短期的資金安排受到極大影響。

集團稱將全力持續推進資金解決方案，同時「PR融創01」的第二次分期支付存在較大的不確定，將根據實際情况盡快確定還款節奏的調整方案，並與債券持有人做好充分溝通工作。