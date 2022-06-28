moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

融創6月底到期境內債 擬再推遲支付

【明報專訊】融創中國（1918）在處理債務上已「棄外保內」，不過其境內債仍未脫困。據融創上周公布，規模40億元（人民幣，下同）的境內債券「PR融創01」，集團在5月15日支付首筆10%的本金及及利息後，原定於6月30日支付第二期10%本金及利息，惟截至目前仍面臨較大資金壓力，預計無法如期籌措到足額資金，擬調整本期債券後續的還款節奏。

「PR融創01」早於今年4月到期時，融創已因出現流動性問題，徵求投資者同意將這筆債券展期18個月，並承諾分期於5月15日、6月30日各支付10%本金及利息；其後在今年9月30日、12月31日、2023年3月31日及6月30日各支付15%本息；2023年9月30日再支付20%本息。惟在支付了5月15日首期本金及利息後，或無法如期支付6月30日的本金利息，並擬再度延期，反映融創境內債務亦已「火燒眼眉」。

稱疫情反覆拖累銷售

集團表示，自公司於4月1日調整「PR融創01」的本息兌付安排以來，房地產行業銷售市場仍持續低迷，同時受融創房地產重點佈局城市的新冠疫情反覆影響，控股股東融創中國今年首5個月累計實現合同銷售金額約987.8億元，按年減59.16%，使公司短期的資金安排受到極大影響。

集團稱將全力持續推進資金解決方案，同時「PR融創01」的第二次分期支付存在較大的不確定，將根據實際情况盡快確定還款節奏的調整方案，並與債券持有人做好充分溝通工作。