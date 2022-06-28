周焯華涉入股24公司經營「賭底面」 暗號「營運」示意枱底加碼下注 另設公司招攬賭客變股東

明報記者 陳偉燊

據最新披露案情，周焯華及一眾疑犯涉自2013年12月起在澳門合作從事賭底面活動，集團內部以「營運」為暗號，參與落注賭客會說出「營運」兩字示意，將枱面賭注在「枱底」以倍數加大；集團更涉將在賭場收受賭注，以太陽城貴賓會名義轉到「枱底」進行。

旗艦「主太營」高峰期股款逾40億

後來為配合賭底面生意運作，周焯華一伙人自2013年起成立多家公司，參與賭底面的賭客可以每股500萬元認購一股加入成為股東，晉身成為代理並據此獲轉碼數分成。其後周焯華在2015年成立旗艦公司「主太營」並篩選具財力賭客，以授出股權分紅或可獲碼佣作利誘加入成為股東。

據資料顯示，周焯華聯同「主太營」涉在2014年3月至2021年底，前後入股14間參與賭底面公司50%股權，另持有兩間賭底面公司寶盈及盈利約66.67%及20%股權。周焯華又自行直接持有8間賭底面公司。在2019年最高峰時，「主太營」共有216名股東，累計收到股款達40.25億元。到2021年11月，「主太營」開始出現萎縮，只餘84名股東，股數只有452股，總股款收縮至22.6億元。

涉案金額逾8000億 遠超澳門全年賭收

起訴文件指出，這個賭底面集團，在澳門橫跨不同賭場，合共曾在229個賭廳從事賭底面生意，當中有盈有虧。另有人疑透過兩家深圳公司，以正常商業活動，掩飾及收回賭底面的不正當利益。其後這個博彩集團出現萎縮迹象，太陽城的營運部更在2021年6月推出「肥雞餐」，裁減一半人手。

涉案的21名疑犯更涉嫌刪除帳房文件，修改電腦程式及提交虛交財務報表，圖避過司警局、博監局等的法眼及偵查。

根據較早前報道，周焯華主導的賭底面集團，涉非法博彩金額逾8000億元。這比2018年澳門賭收最高峰時錄得逾3000億元還要多出逾倍，澳門每年枱面所錄的賭收，因此或較原來每年減少最少數百億元。