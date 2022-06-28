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歐舒丹純利創新高 末期息增近八成

【明報專訊】護膚品股歐舒丹（L'OCCITANE）（0973）昨公布，截至今年3月底全年純利錄得創新高的2.42億歐元，按年上升60.1%。集團指業績優異加上對未來前景充滿信心，建議將派息率由35%增至40%，末期股息每股0.06585歐元（折合約0.55港元），按年多派78.6%。歐舒丹副主席兼行政總裁Andre Hoffmann預計，今個財年銷售額可突破20億歐元，按年增長15%至16%，中國市場有望繼續呈雙位數增長。

集團上財年銷售淨額按年升15.8%至17.81億歐元，中國市場繼續成為集團最大收入來源，上財年銷售淨額共錄得3.27億歐元，以固定匯率計算按年升16.8%，佔集團整體銷售淨額18.1%，期內亦淨開設10家自營零售店至208家分店。Hoffmann指出，今年上半年中國受疫情封控影響，導致生產一度暫停，不過現時已經恢復運作，6月更現強勁增長。他預料，來年中國市場將有雙位數字增長，當中網上增長會更明顯。至於歐美市場，由於大部分疫情限制已經放寬，預計部分網上交易轉重新轉為實體門店交易。

港銷售淨額升24%

他又指，疫情持續下運輸成本高漲，其他成本亦跟隨通脹上升，上年度已於全球市場平均加價2%至5%，預料今個財年將再有同樣幅度亦相若。香港上年度銷售淨額按固定匯率計升24%至1.19億歐元，Hoffmann表示，難以預測市場走勢，但如果港開放出入境限制，或有助改善消費氣氛。