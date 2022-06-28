優品360擬特許經營攻內地

優品360上周五（24日）收市後公布業績，股價昨日向下，收市跌近5%。許志群解釋，發展內地業務時間較短，其間發現產品報關手續較為繁瑣，兩地的管理風格亦不一樣，需時重新適應，加上今年初疫情反覆，內地政府實施較嚴謹的管控措施，影響實體店業務。

採雙品牌策略 今年擬增設20分店

截至今年3月底，集團在港澳及內地合共經營138家分店，上年度亦在港增設新品牌「FoodVille」，現有3家分店。許志群表示，今個財年將採取雙品牌策略，以溫和步伐開設約20間分店。現時「FoodVille」分店位於區域性商場，提供中高端產品為主，沒有硬性開店指標，會因應需求制定店舖擴張策略，「優品360」則會考慮店舖的位置及人流。

港府即將派發新一輪消費券，許志群表示，消費券對各行各業有很大幫助，過去兩次派發消費券均對集團收入有明顯幫助，其中第一周的表現最為明顯，接下來一個月的效果會逐漸減退。至於近日食品價格上升，許志群指出，會調整產品結構、尋找更多供應商控制成本，希望產品價格保持競爭力。