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優品360擬特許經營攻內地

【明報專訊】優品360（2360）自2019年底宣布進軍內地市場，去年底首家深圳分店正式開業，至今年3月底共設有2家分店。集團行政總裁許志群指出，將以最低成本發展內地業務，希望尋找到滿意的營利模式後加快擴張，包括積極考慮發展內地網購業務，用戶可通過微信小程式下單，每家分店可覆蓋2至3公里範圍的地區作配送，再通過特許經營模式發展分店網絡。

優品360上周五（24日）收市後公布業績，股價昨日向下，收市跌近5%。許志群解釋，發展內地業務時間較短，其間發現產品報關手續較為繁瑣，兩地的管理風格亦不一樣，需時重新適應，加上今年初疫情反覆，內地政府實施較嚴謹的管控措施，影響實體店業務。

採雙品牌策略 今年擬增設20分店

截至今年3月底，集團在港澳及內地合共經營138家分店，上年度亦在港增設新品牌「FoodVille」，現有3家分店。許志群表示，今個財年將採取雙品牌策略，以溫和步伐開設約20間分店。現時「FoodVille」分店位於區域性商場，提供中高端產品為主，沒有硬性開店指標，會因應需求制定店舖擴張策略，「優品360」則會考慮店舖的位置及人流。

港府即將派發新一輪消費券，許志群表示，消費券對各行各業有很大幫助，過去兩次派發消費券均對集團收入有明顯幫助，其中第一周的表現最為明顯，接下來一個月的效果會逐漸減退。至於近日食品價格上升，許志群指出，會調整產品結構、尋找更多供應商控制成本，希望產品價格保持競爭力。