聯交所譴責明發4董事 「故意不履行上巿規則」

【明報專訊】聯交所發紀律行動聲明指，於2013年至2015年間，明發集團（0846）主席黃煥明促使該公司及其附屬公司訂立多項涉及貸款及出售資產的協議，導致5年內出現多次資金轉移及業績延遲刊發。聯交所表示，其中部分交易為須予披露及關連交易，但黃煥明沒有匯報董事會徵求批准，批評他「故意且持續地不履行上巿規則」，而公司的內部監控存在多項缺失。
聯交所表示，對4名董事作出譴責，包括黃煥明、黃慶祝、黃連春及黃麗水，其中兩名前執董須完成有關監管及法律議題的培訓。黃煥明牽涉在多項關連交易之中，包括在未申報的情况下批准出售8幢別墅予其兄弟，亦未採取足夠措施確保按公平合理價值出售；批准出售42幢別墅前並無進行專業估值；沒有避免與配偶兄弟的互惠貸款安排牽涉到利益衝突；未能確保集團在成都夢谷的權益得到充分保障等。
上述交易涉及的資金流曝光後，發現該公司的內部監控有缺失，包括沒制定利益衝突政策、無大額交易對帳程序、沒保留內部審計報告等。相關董事知悉或參與批准其中部分的協議或資金轉移，但未能就這些交易履行董事職責，也未能促使該公司遵守《上市規則》，亦沒有確保公司有充足而有效的內部監控系統。集團及上述董事承認各自的違規事項，並就違反《上市規則》一事與上市科達成了和解。