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銷售成本增逾半 毛記上年蝕1632萬

【明報專訊】毛記葵涌（1716）公布3月底全年度業績由盈轉虧，期內錄得淨虧損約1632.5萬元，不派息。集團期內數碼媒體、印刷媒體及藝人管理3個部門俱出現虧損，並預警若然疫情持續，業務營運及財務業績可能受到影響。集團將持續管理相關資源並及時調整其購買及生產活動，以減輕潛在不利影響。毛記去年銷售成本按年增加54.5%，達到5780萬元，主要與策劃成本及員工成本各增加1230萬元及490萬元所致。

集團指出，儘管整體收益按年增加14.7%至6780萬元。數碼媒體、印刷媒體，及藝人管理為首的其他媒體業務，分別錄得虧損1660萬元、160萬元及20萬元。當中數碼媒體業務由盈轉虧，主要受到數碼媒體收益減少、毛利率下降、包括轉讓股份獎勵在內的員工成本增加所致。印刷媒體業務則持續虧損。其他媒體業務則受到毛利率下降，及電商業務開支增加，因此亦由盈轉虧。

預警疫情持續 業績將受影響

毛記數碼媒體期內收益減少，致出現虧損之外，毛利率亦受壓，更拖跌該集團的毛利率水平，由2021年度的36.7%，降至14.6%，大跌22.1個百分點。集團指，自2018年3月上市所得集資淨額約5350萬元，至今年3月底止餘下約1154萬元。其整體的資本負債比率，繼續保持在零水平。