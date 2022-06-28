G7協商俄油價設限 減通脹衝擊 業界憂俄大削供應 反推高油價

美國5月耐用品訂單按月增長0.7%，遠高於分析師預期的0.1%升幅。美國的待完成二手樓銷售連跌6個月後，5月意外按月升0.7%。美國數據比預期好，美國10年期國債孳息率升至3.16厘，納指午夜前微跌。

旨在壓制俄收入

邀印度阿根廷等5國加盟

知情官員稱，意大利總理德拉吉在G7會議稱，為俄羅斯能源價格設限是必要的，以減少流向俄羅斯的資金，並消除通脹的主要來源之一。G7成員國的經濟產出，佔全球GDP接近一半。為加大對俄羅斯施壓，G7也邀請了俄羅斯原油的5個重要買家——印度、印尼、阿根廷、南非及塞內加爾的領袖參與周一的會議，以爭取更多國家加入協調行動。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟準備好與其合作伙伴就俄羅斯油價上限作出決定，但強調需要「清晰的願景」，並注意潛在的連鎖反應，希望確保目標是針對俄羅斯，而不是令各國生活變得更困難。

匿名美國官員向路透社稱，G7的雙重目標是直接瞄準俄羅斯的收入，特別是能源的收入，並盡量減少對G7及其他地區的溢出效應。一名歐盟官員稱，向俄羅斯實施能源價格上限，對第三國的好處多於歐洲，與會的5個國家正詢問實施的可行性，原則上降低能源價格是一個受歡迎的議題。

一名德國高級官員稱，正就如何實施上限「深入討論」，「我們正走在達成協議的正確軌道上」。歐盟5月同意分階段禁止俄羅斯的海上石油出口，但暫時允許繼續通過管道輸送原油。美國已禁止進口俄羅斯石油，而英國亦計劃今年底前終止進口。

不過，市場憂慮上述對俄羅斯的石油禁運措施，會進一步推高油價。國際能源署（IEA）警告，這些措施可能導致俄羅斯的原油產量，較俄烏危機爆發前減少四分之一。

新制裁對俄加關稅 禁黃金出口

美國官員表示，G7的新制裁將針對俄羅斯的軍事生產，並打擊其黃金出口。除了已被制裁的1000多家企業以外，還將對數百實體及個人實施制裁，多國企業將成為制裁目標，而數以百計的俄羅斯產品將被加徵關稅。

不過分析師認為，G7禁止從俄羅斯進口黃金，很大程度是象徵意義，因為制定行業標準的倫敦金銀市場協會（LBMA）早在3月已將俄羅斯黃金精煉商從其認可名單剔除，相關制裁實際上早已實施。

（綜合報道）

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