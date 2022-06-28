付款渠道被封 俄外幣債「違約」

俄否認 稱付款被凍

雖然俄羅斯並非缺乏資金，但由於美國財政部上月讓一項制裁豁免到期，令俄羅斯無法再利用外國銀行帳戶或跨境支付網絡轉移資金。此前該項豁免允許美國銀行及投資者，處理和接收俄羅斯債券的付款。

克里姆林宮昨否認違約，指已支付5月到期的債務，但由於西方對俄羅斯的制裁，令款項被歐洲結算（Euroclear）凍結，而這並非俄羅斯的問題。一名投資者此前表示，歐洲結算在美國財政部的豁免制裁到期前，收到俄羅斯5月的利息支付，但資金被歐洲結算凍結，無法轉入其帳戶。法律界人士指出，債券文件並未明確說明，因第三方行為導致債權人未收到款項是否構成違約。

《華爾街日報》指出，西方幾乎將俄羅斯踢出全球金融體系，為俄羅斯設置無法克服的支付障礙，因此違約是預料中事，預計不會對金融市場或俄羅斯經濟造成即時連鎖效應。自俄烏危機爆發以來，俄羅斯的債券幾乎毫無價值，反映市場已預期違約的可能。

分析：預期之內 對金融市場影響微

俄羅斯上一次外幣債務違約發生於1917年的10月革命期間，當時列寧拒絕承認沙皇時代的債務。俄羅斯在1998年的金融危機也曾拖欠盧布計價的債務，但當時能及時償還外幣債務。俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）早前批評西方製造人為障礙，為俄羅斯掛上「違約」標籤，形容這是一場鬧劇。

俄羅斯的外債規模遠低於其油氣銷售收入，俄羅斯最近幾個月以迂迴的方式調動資金，以償付債權人。《華爾街日報》指出，由於俄羅斯有資金和支付意向，其違約料將帶來特殊的法律挑戰。當債務過了寬限期仍未支付，債權人可宣布債務違約，而俄羅斯亦可聲稱已履行義務。與多數主權債務不同的是，俄羅斯債券沒有指定司法轄區來解決爭端。

（綜合報道）

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