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徐風：大股東沽騰訊的原因

【明報專訊】港股昨日下午行情突然轉弱，原因是中午休市時騰訊（0700）拋出「震撼彈」：發公告指大股東Naspers又再賣股。結果騰訊由升轉跌，最終收報378.2元，跌1.6%，跑輸大市。

Naspers早在2001年就向李澤楷及IDG購入共31%騰訊股權，當時只值2.6億元人民幣，然後一直持有。騰訊靠QQ、微信及網絡遊戲及廣告收入增長，成為中國互聯網企業龍頭之一，而Naspers從這次投資中取得數千倍回報，股價也一直水漲船高。

股東促分散投資

直至2018年，形勢開始有變。過去騰訊股價易升難跌，年年為股東帶來回報，Naspers管理層也沒有太大的減持壓力。然而，當騰訊的市值在該年突破3萬億元，Naspers持有的騰訊股票價值高達1萬億元時，開始面對投資者要求分散投資的壓力，以及解決Naspers股價長期折讓等問題。

要平息投資者的不滿，最簡單的方法就是令這批股票「貨幣化」。於是在2018年3月高位配售1.9億股，涉資近770億港元，Naspers持有騰訊的比例由33.17%減少至31.17%，公司承諾至少在未來3年不再售股。

然而，翌年9月Naspers將包括騰訊股票的資產，打包成一家名為Prosus的公司，再到荷蘭阿姆斯特丹上市。在上市時，Naspers出售了Prosus約25%股權換取現金，意味Naspers迂迴地間接減持約7%騰訊股權，但由於仍然控股Prosus，所以仍算沒有出售騰訊股票。

而剛屆滿「3年之約」，騰訊股價更上一層樓，Prosus在2021年4月底再出售2%股份，涉資1142億港元。公司同樣承諾3年內不再出售股份，豈料剛過一年，卻推出「無上限」出售騰訊股票，取得的資金將用作回購Naspers及Prosus，降低兩者的折讓比例。

減持騰訊 谷Naspers及Prosus股價

今次售股的原因，其實與過去數次售股的情况相似。由於該批騰訊股票價值太高，已成為Naspers及Prosus佔比最大的單一投資項目。投資者擔心兩家公司過度集中投資，「將所有雞蛋放在同一籃子裏」，風險提升。同時由於控股折讓問題，未公布賣股前，Prosus股價僅得50歐元，較其每股資產淨值（NAV）116.5歐元有高達57%的折讓；而Naspers的市帳率（PB）也由2021年7月超過3，跌至近日僅得約1.2。兩家公司的管理層難免會受到投資者的壓力，而被迫進一步減持騰訊，去拉高兩家公司的股價至估值合理的位置。

雖然今次聲明提出無售股上限，但公司強調每日售股佔騰訊總成交約3%至5%，以騰訊每日成交額約50億至100億元計，大股東每日平均售股金額約3億港元，用一年時間會出售約750億元股票，比之前兩次配售的金額更少，而且更具彈性，相信當折讓收窄就會減少出售騰訊持股，似乎是更想平衡投資者的壓力，及公司有意長期持有的意願。

上市公司不遵守承諾 沒有後果

有不少投資者在意，明明公告曾承諾3年不售股，為何短短一年就「反口」？不過公告有提過，如果公司不遵守承諾會有什麼後果嗎？其實根本沒有後果，證監會至今也不會因上市公司作出虛假承諾而飭令停牌、上市公司董事受懲處，或要求賠償股東損失等罰則，所以投資者毋須對上市公司沒有任何後果的承諾有太多遐想。

[徐風 隨風投資]