moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

加息等利淡 美銀降地產股目標價

標籤：經濟

【明報專訊】美國銀行發表最新報告指，儘管市場波動，地產股仍能企穩，但隨着加息因素反映，加上寫字樓供應增加構成壓力，將為地產股帶來挑戰。該行料香港樓價會在2022至23年期間下跌15%至20%，將樓價推回2016及2017年的情况。同時，該行亦將地產股包括發展商及收租股的目標價，平均降低6%。

料今年樓價跌5%

該行估計，單在2022年，香港樓價會下跌5%，原先則估計下跌5%至10%。到明年，該行原本預期樓價持平至升5%，最新則預計會跌10%至15%，這主要反映按揭息率上升的影響。經此調整，該行相信港人購買力相應得到回復，更預期屆時港府會「撤辣」，包括買家印花稅。該行亦預期，屆時負資產的個案會上升，若佔整體按揭比例2%至3%，情况仍然可控。

雖然香港的上市地產商資產負債表強韌，估值亦相對低，市價相對資產淨值折讓多達51%，但美銀認為在樓價向下時，會製造負面的財富效應，市場會對該等股份的反應冷淡。若2023年恢復通關，料會帶動零售業復蘇，但寫字樓供應增加仍然帶來壓力。

新世界資產淨值料降幅最大

在這情况下，該行對地產股的目標價平均較原來預估削減6%，當中以新世界（0017）及恒地（0012）削幅最大，分別達13%及12%（見表）。

同時在預期樓市較弱，加上衡量物業回報率的投資物業資本化率提高0.25%，該行亦將地產股的每股盈利水平，較原來預測調低1%至7%不等；另亦將資產淨值水平降低3%至20%不等，當中尤以新世界的資產淨值降幅最大，該行最新預期新世界的每股資產淨值只餘69.7元。美銀估計2023年時，在中環及以外的寫字樓租金會分別下跌5%及10%。