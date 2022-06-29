貿發局線上展銷平台 助小企遙距吸客

張淑芬稱，本港經歷逾兩年疫情，不少實體展覽、大型會議等相繼轉移至網上舉行，目前全球包括香港亦正從疫情中復蘇，大部分買家透露在疫情後，除參與實體展外，亦有意結合線上線下的混合展。

張形容， 混合參展模式是市場的大趨勢，兩者之間相輔相成，希望今次以低價優惠鼓勵更多中小企轉型， 透過線上平台接觸各地買家。她又透露，即將在7月5日開幕的國際採購匯，首次與該平台結合推廣產品，目前已確定有1700個參展商，平台買家數目近3000人，隨着展期逼近，料買家將持續增加。

「EXHIBITION+」展覽模式下，在實體展一個月前，展商可開始在平台向買家展示產品，以助買家提早了解商品。在實體展期或前後各一星期，買賣雙方均可透過平台主動搜尋生意對象，或檢視由人工智能推薦的潛在合作伙伴，向其發出會議邀請。

透過該平台，在實體展後一個月內，展商仍可繼續收到買家的採購查詢。