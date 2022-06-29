moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

梁鳳儀：藉大數據AI識別失當行為

【明報專訊】證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席會議時表示，重視金融體系的抗逆力及批發市場操守，並預告了多項未來監管工作重點，包括檢視場外衍生工具活動、就期貨經紀行風險管理指引諮詢市場、審視大手交易的市場探盤活動（即提前向潛在投資者「通水」）等。梁鳳儀又稱，正在開發大數據及人工智能（AI）資訊分析平台，以識別股票交易的潛在失當行為，如無借貨沽空活動、清洗交易、幌騙及股價異常。

借鑑Archegos 檢視經紀商風險管理

去年美國對冲基金Archegos「爆倉」倒閉，引發多家投行損失慘重。梁鳳儀指出，在本地交易的場外衍生工具大多在倫敦入帳，但與客戶的業務關係卻在香港建立，監督工作或出現漏洞，需將環球交易、持倉監察和風險管治架構整合。因此，證監正檢視經紀商在風險管理、評估及上報方面的作業手法，將適時為業界提供指引。

此外，對於數月前倫敦金屬交易所（LME）暫停鎳交易風波，她表示，這揭露了期貨經紀行本身資金所承受的風險，透露即將就其風險管理指引諮詢市場。

梁又提到，證監會密切關注大手交易，正在審視市場參與者在公布交易前向潛在投資者傳達資訊的手法，將就此展開主題檢視，探討是否有可能制訂相關操守準則，亦將抽選一些公司以邀請參與調查。而針對潛在失當行為，她透露正開發資訊分析平台，該平台支援跨行分析，如對同一人透過不同經紀行的交易活動展開分析，計劃在下半年度發出通函，向業界提供進一步指引。她續稱，看到在應用監管科技解決方案上的巨大價值，鼓勵善用人工智能及機器學習技術，更快捷地偵測失當行為。