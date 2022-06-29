梁鳳儀：藉大數據AI識別失當行為

借鑑Archegos 檢視經紀商風險管理

去年美國對冲基金Archegos「爆倉」倒閉，引發多家投行損失慘重。梁鳳儀指出，在本地交易的場外衍生工具大多在倫敦入帳，但與客戶的業務關係卻在香港建立，監督工作或出現漏洞，需將環球交易、持倉監察和風險管治架構整合。因此，證監正檢視經紀商在風險管理、評估及上報方面的作業手法，將適時為業界提供指引。

此外，對於數月前倫敦金屬交易所（LME）暫停鎳交易風波，她表示，這揭露了期貨經紀行本身資金所承受的風險，透露即將就其風險管理指引諮詢市場。

梁又提到，證監會密切關注大手交易，正在審視市場參與者在公布交易前向潛在投資者傳達資訊的手法，將就此展開主題檢視，探討是否有可能制訂相關操守準則，亦將抽選一些公司以邀請參與調查。而針對潛在失當行為，她透露正開發資訊分析平台，該平台支援跨行分析，如對同一人透過不同經紀行的交易活動展開分析，計劃在下半年度發出通函，向業界提供進一步指引。她續稱，看到在應用監管科技解決方案上的巨大價值，鼓勵善用人工智能及機器學習技術，更快捷地偵測失當行為。