潘杰賢澄清 買台蘋不涉中資

稱100%個人投資 百分百愛台灣

針對「經濟民主連合」指，《蘋果新聞網》新東家潘杰賢百分之百持有的「新海環球有限公司」，疑似公司資本額不足，更稱其資金籌措均來自上海合伙人張鐘予，並與中國黨政軍關係密切。潘杰賢的聲明，題為「百分百無中資、百分百愛台灣」，澄清無論是投資多家台灣新創的龍丞資本（Turn Capital），或是擬收購台蘋的新海環球（上層BVI公司VAN Media Limited），每一家公司都是100%由他個人持有。

至於張鐘予，聲明指她是新加坡人，曾任淡馬錫旗下創投祥峰投資（Vertex Ventures）的投資經理，潘杰賢的初創公司曾獲祥峰入股。張鐘予2016年離開祥峰後曾前往中國工作數年，及後龍丞資本挖角她成為合伙人，但強調張鐘予和是次交易無關聯，並非神秘金主，未投入任何資金。聲明又指，《蘋果新聞網》是台灣、香港甚至華人地區首屈一指的媒體品牌，因此當他有能力、也有資金獲得重振台蘋的機會時，感受到興奮與隨之而來的挑戰。