moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

折讓配股套7.8億 國美股價急插13%

【明報專訊】近年積極配股的國美零售（0493），昨開市前宣布以「先舊後新」方式配售約19.63億股，每股作價0.4元，較周一（27日）收市價0.455元折讓12.1%，集資約7.76億元。消息拖累國美股價低開8.7%後，全日插逾13%至0.395元，跌穿配售價。比較上一次於2021年3月初配股，今次配售規模相若，惟套現金額大打折扣，主要由於期內股價已累挫逾八成。

明報記者 蔡穎霖

國美指出，今次配售股份相當於公司目前已發行股份約5.81%，以及擴大後已發行股份約5.49%。至於今次配股集資所得，將用於償還債務及作為營運資金，包括擴展線上及線下雙平台業務。配售及認購完成後，國美管理層及一致行動各方持股將由58.68%下降至55.46%。

年半內第二次 股價期間瀉逾八成

事實上，國美去年3月初才進行一次配股，當時也透過「先舊後新」方式配售22.8億股，每股作價1.97元，集資44.49億元。雖然今次配售股數較之前少約13.9%，集資金額卻差距逾八成，主要因為近年多番進行配股、增發等動作，每次股價均受到沽壓（見圖），拖累股價以至配售價愈來愈低。比起2021年3月高位2.38元，截至昨天收市，國美股價已大挫83.4%。

今次配股以前，國美在今年初已「蠢蠢欲動」。今年4月中，公司建議以「10合1」的比例發新股，翌日股價急跌15.2%。事隔一個月，公司宣布因應內地疫情導致市况動盪，決定擱置股份合併，直至昨天再有「新搞作」。

資本負債比率降至67%

除了配股以增加流動資金，國美去年更與創辦人黃光裕達成「以股代租」協議，透過每股作價2.11元發新股，支付178.65億元人民幣租金。翻查國美年報，公司2020年的資本負債比率一度高達九成。經過頻頻操作後，國美2021年的資本負債比率已降至67%。