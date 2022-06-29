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旺旺去年純利微增1% 派息飈1.7倍

【明報專訊】中國旺旺（0151）公布，截至今年3月底，整個財年收入錄239.85億元（人民幣，下同），按年增加9%，創上市新高；純利為42.03億元，微增1.1%；每股基本盈利35.16分，按年升3.9%；宣布派每股末期息2.10美仙，特別息2.94美仙，合共5.04美仙。全年股息合計5.87美仙，按年大升1.7倍。集團稱，米果類受到供應鏈中斷影響，加上原物料價格大幅上漲，以致收入按年持平，疫情於今年初於內地擴散亦對集團產生一定影響。

銷貨成本按年升16%

集團表示，由於部分原材料價格高企，令成本壓力增大，年內銷貨成本按年升16.2%，錄132.38億元，毛利率按年下降3.4個百分點至44.8%。不過，收益增長及規模效益抵消部分成本上漲的影響，純利仍錄得升幅。當中，乳品及飲料類收入按年升16.9%，內地全渠道均錄雙位數增長；休閒食品類收入按年升1.6%；受疫情及供應鏈壓力影響，米果類則按年持平，其中佔兩成的海外市場按年衰退。

今年初，內地多個主要城市爆發疫情，集團指，供應鏈和消費受到一定程度衝擊，4月社會消費品零售總額按年下降11.1%，5月按年下降6.7%。集團將持續關注疫情及宏觀環境，並及時對經營做出相應調整。