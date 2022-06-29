moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

G7聲明替俄油設上限價 沙特阿聯酋難增產 油價續升逾1%

【明報專訊】七國集團（G7）領袖昨在峰會結束後發表聲明，稱G7正尋求方法，以限制俄羅斯的石油，甚至天然氣的價格，以減少俄羅斯的能源收入，抑遏能源價格高企的負面影響，緩和中低收入國家的壓力。G7領袖稱，成員國的部長將緊急評估對進口能源實施臨時價格上限的可行性，以確保俄羅斯不會利用其作為能源生產國的地位，犧牲脆弱國家從中獲利。市場預期主要產油國沙特阿拉伯和阿聯酋不大可能提高產量，填補利比亞和厄瓜多爾因政局動盪而減少的產量，油價午夜前升逾1%。

美國諮商會公布，6月消費者的12個月通脹預期達8%，是1987年8月以來最高。「科技股女股神」Cathie Wood昨表示，美國已經處於經濟低迷，並承認低估了通脹的嚴重性。不過她重申，美國經濟面臨的更大風險是通縮。美股三大指數早段向上，但午夜前轉跌，納指跌逾1%。

德總理：團結一致 阻俄戰勝

G7表示，正考慮的一系列限制油價方法，包括可能全面限制俄羅斯的海上石油運輸服務，除非其價格在G7所訂的上限或以下。G7的構思，是通過限制西方為俄羅斯石油出口提供的航運服務、保險和融資，來執行價格上限。根據該計劃，上述服務只會提供給遵守價格上限的進口商。

主持峰會的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，這構思雄心勃勃，很多事情落實需要很多工作。他說，G7發出了團結一致的信號，所有成員國都同意俄羅斯「不能贏得這場戰爭」。

G7成員國愈來愈憂慮烏克蘭戰爭正影響其經濟。朔爾茨稱，能源價格上漲正危及許多國家的安全和穩定。儘管G7對俄羅斯能源進口施加限制，但能源價格飈升仍然令俄羅斯受惠。不過部分官員警告，執行價格上限的計劃非常複雜，細節尚待敲定，並須獲業界及非G7國家支持。該計劃亦可能在歐盟內部面臨挑戰，因為它須獲歐盟全部27個成員國的支持。

此外，G7也尋求為俄羅斯的天然氣價格設限。美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員Jeffrey Schott此前警告，G7要為俄羅斯短期內完全截斷天然氣供應做準備。他指G7可應付石油供應減少，因全球仍有其他供應，不過一旦天然氣供應遭截斷，將會對歐洲經濟產生嚴重後果，目前俄羅斯已大幅削減輸往德國及烏克蘭的天然氣，完全關閉天然氣管道並非不可想像。

油組與盟友（OPEC+）將於本周三、四舉行會議，預期將按計劃提升8月的每天產量，並準備結束為期兩年的石油供應配額制。華盛頓諮詢機構Rapidan Energy Group稱，無論會議結果如何，目前只有沙特和阿聯酋有閒置產能。根據國際能源署（IEA）的數據，這兩國每天共有約220萬桶閒置產能，約佔全球供應量2%。

高盛：布油料升至140美元

法國總統馬克龍周一被記者拍到在G7峰會向美國總統拜登表示，阿聯酋向他透露其產能已達最高水平，而沙特只能輕微增產。阿聯酋隨即澄清，最高水平僅指其OPEC+的產量配額，但外界仍憂慮該國與沙特的增產能力。

高盛首席大宗商品策略師Jeff Currie此前重申，油氣領域投資不足將繼續令油價攀升，預期布油價格今夏將高見每桶140美元。申報文件顯示，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）繼續增持西方石油（美：OXY），對該公司的持股比例增至16.4%。

（綜合報道）

[國際金融]