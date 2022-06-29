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大中華收入跌兩成 Nike股價早段挫5%

【明報專訊】運動品牌Nike（美：NKE）上季在大中華區的收入繼續萎縮。在截至5月底的第四財季，撇除匯率變動因素後，大中華區的收入按年跌20%，而北美的收入亦按年跌5%。不過Nike上季在亞太、拉美、歐洲、中東及非洲市場的收入顯著增長，令上季整體收入達到122億美元，撇除匯率變動因素後按年升3%；每股盈利90美仙，無論收入及盈利均高於分析師預期。

防疫措施料續影響業務

Nike表示，雖然面對中國的防疫封控措施，加上美國的消費環境嚴峻，市場對其貨品的整體需求在上季大致不變，不過更高的運輸成本和更長的貨運時間等挑戰仍然存在。Nike預期仍要繼續控制大中華區的﻿疫情防控措施對業務的影響，預計首財季整體收入較去年同期持平或略增。新財年收入在撇除匯率變動因素後，將有低雙位數百分比的增幅。面對成本上漲等影響，Nike預期新財年的毛利率將面臨壓力。市場對其前景預測感到失望，周一盤後股價跌3%，午夜前跌逾5%。

Nike上季的亮點是向消費者直銷的業務收入增至48億美元，撇除匯款變動因素後按年升幅達11%，當中以歐洲、中東及非洲市場的直銷業務增長最大，抵消了大中華區倒退的影響。上季毛利率按年跌0.8個百分點，跌至45%，這主要是受到大中華區過時庫存增加及整體成本上漲等影響。

通過180億美元回購計劃

Nike表示，在新冠疫情下，上季中國市場超過60%業務受到影響，中央物流中心花了3周才恢復100%產能。Nike表示，對大中華區採取了審慎的態度，但仍會將中國視為長期增長的市場，並繼續在當地投資。此外，Nike董事會批准了新的4年期股票回購計劃，準備回購180億美元的普通股，以取代目前價值150億美元的回購計劃。

（綜合報道）

[國際金融]