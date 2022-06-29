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俄富豪禁售資產加劇升勢 英豪宅4個月漲5%

【明報專訊】西方對俄羅斯富豪實施制裁，包括禁止他們拋售資產套現，間接令英國豪宅價格進一步飈升。路透社引述英國地產界消息稱，自2月俄烏危機爆發以來，備受俄羅斯富豪追捧的倫敦豪宅樓市持續升溫，原因之一是英國政府向多達1100名俄羅斯人實施制裁，就算未受制裁的俄羅斯人也受到國籍影響，令他們的物業乏人問津，導致市場供不應求。物業經紀公司Benham & Reeves的數據顯示，自俄軍侵烏以來，倫敦豪宅樓價升近5%。

有英國地產經紀表示，制裁在倫敦豪宅市場引起憂慮。地產經紀商The London Broker稱，部分交易未能完成，其中兩宗涉及超過4000萬鎊（約3.8億港元），原因是賣家來自俄羅斯。報道稱，未受制裁的俄羅斯人也被律師拒絕處理其倫敦豪宅買賣。

倫敦俄人資產價值767億

物業數據公司LonRes的數據顯示，倫敦中部貴重地段今年3至5月的成交量，較去年同期大跌三成。物業代理公司Aston Chase估計，目前有超過15萬名俄羅斯人在倫敦生活，他們合共擁有約值80億鎊（約767億港元）的物業、企業和其他在英國的投資。該公司稱，俄羅斯人現在不買也不賣，除了部分人不獲准買賣，其他人則希望情况穩定才出手。專門處理新盤、豪宅的物業代理London Real Estate Office稱，目前大部分買家來自香港、新加坡和孟買，香港和孟買買家多打算購入200萬至2000萬鎊的物業。

（路透社）

[國際金融]