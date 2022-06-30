大灣區GBA專題：「灣區啟航金融才俊計劃」學員：影子工作體驗難得 灣區發展添概念

【明報專訊】港府財經事務及庫務局去年與大灣區共同家園青年公益基金聯合主辦的「灣區啟航金融才俊計劃」，首屆活動已完結，4名學員接受本報訪問，分享他們參與活動的感受。學員均認為透過活動得到企業領袖分享他們在粵港澳大灣區的個人發展經驗，對到大灣區發展提升了興趣及信心，為日後的職業生涯做好準備。有同學在今次的體驗中，想到如何運用自己在香港讀書及日常生活所學，幫助到內地發展事業。
樹仁內地生：灣區城市面臨「酒香也怕巷子深」
樹仁大學3年級學生陳璟表示，自己作為內地來港升學的學生，為了參與整個計劃延遲返回內地。在今次計劃中最難忘的是通過面試之後繼續的企業影子工作坊環節。她說：「大灣區發展機遇不容置疑，這些年來在政策支持下，很相信大灣區發展潛力。在香港升學更體驗香港本身的優勢，例如規章制度的完備性、先導性和內外溝通的『樞紐』身分，相信在9+2灣區城市呈輻射性機遇；而大灣區城市所面臨的『酒香也怕巷子深』境况，既擁有技術、設備和人才儲備卻缺乏引路人拓寬市場，也將通過與香港的合作而得到改善。」
當問及未來發展時，陳璟表示希望能在畢業後在香港工作一段時間，多積累一些經驗及對香港的認識，再到大灣區發展，即結合對內地和香港兩地認知的觀念。由於疫情關係，講師的分享有線上和線下兩種，陳璟是跟隨財庫局副局長陳浩濂和德勤合伙人呂志宏的工作日程。兩人分別擔任政府和金融機構要職，讓她收穫甚豐：「我有機會從不同的視角和思考方式來看待事物，這對我是非常有意義。當然，切實跟進兩位的工作日程，也讓我非常真實的體驗兩位的工作強度，讓我對香港金融領域不同工作性質的運行模式有更深切的感受。」她認為此計劃日後可以邀請更多中資企業分享在大灣區的工作經驗。當然也希望不僅局限於金融領域的分享，能多一些技術、教育、文化藝術等其他類別分享。