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30出色同學參與企業領袖影子計劃

【明報專訊】大灣區共同家園青年公益基金成立於2019年，是次與財經事務及庫務局聯合主辦「灣區啟航—金融才俊計劃」，讓港青深入了解金融創科業及灣區的發展機遇和未來趨勢。提及是次活動反應，作為基金主席的黃永光表示感到相當欣喜，「計劃對象為本港12所大專院校修讀商業、金融及科技有關學科的大學生，由於反應非常踴躍，名額由最初的80個增至120個」。

計劃分兩部分，第一階段有領袖分享會、參觀本地機構及技能提升工作坊，以及第二階段有企業領袖影子工作體驗。第一階段於2021年11月啟動，並於2022年5月中圓滿結束。當中舉辦5場領袖分享會，由在灣區有豐富工作經驗的領袖分享區內的金融創科行業發展趨勢；第二階段於6月展開，挑選30名在首階段表現出色的同學，參與為期兩日的企業領袖影子計劃，親身接觸及了解企業領袖的日常工作，企業領袖更可為同學日後事業發展提供建議。

「透過第一階段活動，港青更深入了解金融創科行業，特別是在大灣區的發展機遇和未來趨勢的關注。參與同學均認同大灣區龐大的發展潛力，尤其將為香港的金融創科發展帶來協同效應。」展望未來，黃永光表示，基金將繼續舉辦更多專題活動，以學科、行業與大灣區融合為主題，希望為香港青年提供更多大灣區升學、就業及創業的資訊，讓同學開拓更廣闊的發展方向。

灣區新活新里程大抽獎 送中山250萬元樓

此外為支持及鼓勵香港青年於大灣區生活、交流、就業、實習及升學發展，基金特意推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，一獎（一名）為位於大灣區中山市越秀·天樾灣，建築面積105平方米的3+1房精裝修住宅單位一套，總值約250萬港元；二獎（20名）各得2萬港元的灣區生活簽帳額；三獎（500名）各得1000港元灣區生活簽帳額；以及人人有獎的100港元交通津貼。大抽獎活動的登記日期為即日起至2022年9月30日，年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎。

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