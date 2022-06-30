維他奶全年轉蝕1.59億 羅友禮：盈利後將恢復派息

內地業務收入跌幅收窄已見復蘇

維他奶股價昨跌6.8%，收報13.9元。維他奶近年重心北移，惟上年度內地業務表現惡化，期內經營虧損達3.4億元，較前一年度同期錄5.24億元經營溢利顯著轉差。集團指是由於上半財年銷售疲弱及疫情影響所致，但羅友禮及行政總裁陸博濤（Roberto Guidetti）均強調，對比去年度上半財年內地業務收入跌幅達35%，下半年度跌幅已收窄至15%，反映業務已見復蘇。

陸博濤指出，他不時到內地視察，相信在本財年上半年在基數較低、配合強勁的營銷活動及廣告推廣下，加大擴展銷售渠道，同時改善店舖執行力，推動內地分店的同店銷售及人均消費，配合擴展核心產品等，望在新財年能達至有盈利的增長。過去雙十一期間維他奶亦有不錯表現。維他奶去年7月因捲入香港的「七一刺警案」爭議，一度遭內地網民杯葛。

去年本港業務收入按年升3.3%

本港業務方面，集團去年收入按年升3.3%至19.57億元，經營溢利按年跌43.9%至1.99億元，主要因期內政府疫情補貼顯著減少影響，倘撇除政府補助影響，去年度經營溢利跌幅收窄至13%，主要由於下半年原材料成本激增及油價不斷上升。此外，澳洲及新西蘭業務期內收入按年增長12%至6.07億元。談到包括大豆等的原材料及油價上升等壓力，維他奶首席財務總監吳茵虹預計，未來一年原材料價格將會持續呈現升勢，相信不同材料或有單位數至雙位數的升幅。集團將在成本上、採購上下工夫，包括與策略性供應商簽訂合約，接觸不同供應商進行一系列價值工程以降低成本。不過，吳茵虹指出，雖然節約費用，但相信物流費用亦有上升，故集團在上個財年已在部分市場加價，未來會繼續審視市場狀况去調整價格。