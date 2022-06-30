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思捷擴電商業務佔比 開限定店推廣品牌

【明報專訊】經營服裝品牌ESPRIT的思捷環球（0330）早前重整管理層後，積極重新打造品牌定位，去年全年業績扭虧為盈。集團執行董事及行政總裁朴義源上場後首次見記者，解釋未來品牌將由電商業務帶動，電商佔比將會不斷加大，未來數年可呈現幾何級增長。長遠而言，ESPRIT希望把足迹推廣至世界各地，不排除開設實體店的可能性，再通過實體店刺激電商業務。

朴義源指出，各地的網購業務均使用同一套系統，容易複製到不同市場，將投放成本減至最低，加快擴展至更多地區，再根據不同市場輕微調整。例如香港於今年3月開設網店，每周的銷售增長趨勢亦一直向好。此外，品牌早前在深水埗設立限定店，他指ESPRIT將於8月重返銅鑼灣，在羅素街開設為期3個月的限定店，用戶可在店內體驗及認識品牌再購物。

擬年底前網店增至37國家地區

除了設於歐洲29個國家的網店，朴義源指出，今年上半年已在香港、台灣、菲律賓及韓國推出網店，預計下半年再拓展至新加坡、泰國及加拿大，網店數量將在今年底前增至37個地區或國家。他表示，現時集團有足夠資本，將會專注發展品牌行銷，無計劃供股。

集團整體銷售方面，朴義源指出，今年上半年表現良好，由於一個服裝系列由設計至生產需時6至9個月完成，去年團隊改組後，現時會加快步伐推出新系列，有信心下半年的銷售增長將會加速。他續稱，以往品牌每年設有12個服裝系列，每月更新產品，不太符合可持續發展亦影響質量，未來會減至春夏秋冬4個主要服裝系列，再設有3個品牌（label），包括「Black」、「White」及「Casual」，符合不同客戶需求。