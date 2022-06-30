moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀：領展已簽660新租約 料續租租金最多升6%

【明報專訊】領展（0823）行政總裁王國龍昨日接受港台訪問時表示，新冠疫情對香港零售市道影響最大，惟認為領展的零售商場屬民生消費，抗疫能力較好；公司已推出兩輪抗疫同舟計劃支持商戶。此外，瑞銀日前發表最新報告指領展已簽訂660新租約，截至今年3月底止的上財年度續租率升4.8%，預估今年度續租租金升最多6%。

領展：已推兩輪抗疫同舟計劃撐商戶

王國龍稱香港在過去25年，新冠疫情對本港零售市場影響最沉重，即使2003年SARS疫情期間市况急跌，惟快速反彈，其後內地亦開放自由行；不過今次疫情全無外地旅客來港，商舖及食肆不能正常營業，對市道影響非常大。他說，領展在疫情期間推出兩輪商戶同舟計劃，涉逾8億元。

領展股價昨跌0.3%。在加息周期陰影下，領展股價在過去一年已跌逾14%。瑞銀維持領展「買入」評級，目標價84.3元維持不變，較昨日收市價65.05元有兩成溢價。

瑞銀引述領展管理層在該行舉行的亞太區房地產研討會上表示，預計今年度公司的本港零售業務租金表現可輕微跑贏通脹，並估計續租租金升幅介乎4%至6%；公司對其本港停車場租賃業務保持樂觀，預計該業務收入有高單位數字增長，惟較上年度增長10.4%升幅收窄。公司透露，有關出售赤柱廣場交易仍在進行盡職審查。該物業帳面價值約14億元。

新購內地物流資產 淨收益率逾5%

領展表示，將向其內地零售租戶提供租金減免，惟沒透露具體預算金額；並預計一旦內地放寬疫情措施，當地零售市道將現「V 」形復蘇。公司仍積極物色新的內地商場收購，惟指即使疫情持續，當地賣家無意減價出售，相比之下，由於電子商務發展快速有利行業前景，公司將更專注內地物流資產收購。領展認為，最近在長三角洲和大灣區收購的物流資產組合，擁有順豐速運（深：002352）、京東（9618）和阿里巴巴（9988）等大客戶，可帶動資產淨收益率超過5%，每年租金有望增長4%至5%。