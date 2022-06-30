瑞銀：領展已簽660新租約 料續租租金最多升6%

領展：已推兩輪抗疫同舟計劃撐商戶

王國龍稱香港在過去25年，新冠疫情對本港零售市場影響最沉重，即使2003年SARS疫情期間市况急跌，惟快速反彈，其後內地亦開放自由行；不過今次疫情全無外地旅客來港，商舖及食肆不能正常營業，對市道影響非常大。他說，領展在疫情期間推出兩輪商戶同舟計劃，涉逾8億元。

領展股價昨跌0.3%。在加息周期陰影下，領展股價在過去一年已跌逾14%。瑞銀維持領展「買入」評級，目標價84.3元維持不變，較昨日收市價65.05元有兩成溢價。

瑞銀引述領展管理層在該行舉行的亞太區房地產研討會上表示，預計今年度公司的本港零售業務租金表現可輕微跑贏通脹，並估計續租租金升幅介乎4%至6%；公司對其本港停車場租賃業務保持樂觀，預計該業務收入有高單位數字增長，惟較上年度增長10.4%升幅收窄。公司透露，有關出售赤柱廣場交易仍在進行盡職審查。該物業帳面價值約14億元。

新購內地物流資產 淨收益率逾5%

領展表示，將向其內地零售租戶提供租金減免，惟沒透露具體預算金額；並預計一旦內地放寬疫情措施，當地零售市道將現「V 」形復蘇。公司仍積極物色新的內地商場收購，惟指即使疫情持續，當地賣家無意減價出售，相比之下，由於電子商務發展快速有利行業前景，公司將更專注內地物流資產收購。領展認為，最近在長三角洲和大灣區收購的物流資產組合，擁有順豐速運（深：002352）、京東（9618）和阿里巴巴（9988）等大客戶，可帶動資產淨收益率超過5%，每年租金有望增長4%至5%。