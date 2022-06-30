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中央補貼成品油 油價130美元實施「封頂」

標籤：經濟

【明報專訊】國際油價近年持續高企，國家財政部聯同發改委推出最新措施，當國際原油價格升至130美元時，成品油價格階段性不再上調，中央財政亦會對煉油企業給予相應價格補貼。目前計劃擬試行兩個月，補貼將以10個工作日為一個周期計算，補貼標準為該周期內汽、柴油最高零售價格應調未調金額。

有關當局表示，今次補貼對象為中國境內生產、委託加工和進口汽、柴油的成品油生產經營企業。因應內地石油對外採購比例超過70%，中央希望藉今次措施，減輕下游用戶和消費者負擔，降低實體經濟運行成本。中央同時計劃向煉油企業給予階段性價格補貼，以保護煉油企業生產積極性，以及保障成品油安全穩定供應。補貼標準為調價周期內汽、柴油價格應調未調金額。

擬減輕下游用戶及消費者負擔

由於俄烏戰事持續，令油價持續高企，從而加劇全球通脹。由今年以來，布倫特期油價格已從每桶77.78美元，飈至昨天的每桶115.45美元，半年內升幅逾四成半；紐約期油也累升五成。

面對汽油價格高企壓力，美國總統拜登本月15日致函7間煉油商，批評企業不要在俄烏戰爭時期謀取暴利，更要求美國煉油廠要增加供應及減低消費者的成本。埃克森美孚（美：XOM）首席執行官Darren Woods認為，在煉油商提高產量以前，油價仍有上升空間。