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邱達昌憂美通脹推高港樓價

標籤：經濟

【明報專訊】香港新政府快將上台，遠東發展（0035）主席邱達昌昨午在業績發布會上表示，料推出更多土地，不會繼續現有的太高地價政策，認為這對香港絕對是好事，他期望樓市平穩，不要再大升，令更多人負擔得到。他又預料美國會加息兩至三次，但是他擔心香港實施聯繫匯率，仍然低通脹的中港市場或受到美國通脹問題的影響，並牽動美匯，恐香港樓價屆時有壓力跟隨美國通脹而推高。

指外圍加息一兩厘 對置業影響不大

他又指，若然外圍只加息一兩厘，估計對買樓人士影響不大。作為中型發展商，他料香港市場在未來的日子會給予遠展更多商機，並多了選擇。同時內房從英美星馬撤出，他們也未試過有這麼多的機會供他們研究。董事總經理孔祥達補充，他們見到內房公司將海外項目脫手，但是很多時好項目已售，反而內房公司更願意和港資及外國公司合作，將香港的模式帶返內地發展。外國業務方面，當中在英國的地產發展業務已處於收成期，在澳洲則正在消化手上的土地儲備，反而在港儲備不多，因此正積極物色項目。

遠展手上可供銷售物業貨值660億元，孔祥達表示，當中有167億元已預售並待入帳，此前集團亦售逾50億元資產。邱達昌更指出，除了在港增大土儲，在酒店業務方面，他們考慮以擁有及管理模式，在日本及法國物色投資酒店業務的機會。