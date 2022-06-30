邱達昌憂美通脹推高港樓價

指外圍加息一兩厘 對置業影響不大

他又指，若然外圍只加息一兩厘，估計對買樓人士影響不大。作為中型發展商，他料香港市場在未來的日子會給予遠展更多商機，並多了選擇。同時內房從英美星馬撤出，他們也未試過有這麼多的機會供他們研究。董事總經理孔祥達補充，他們見到內房公司將海外項目脫手，但是很多時好項目已售，反而內房公司更願意和港資及外國公司合作，將香港的模式帶返內地發展。外國業務方面，當中在英國的地產發展業務已處於收成期，在澳洲則正在消化手上的土地儲備，反而在港儲備不多，因此正積極物色項目。

遠展手上可供銷售物業貨值660億元，孔祥達表示，當中有167億元已預售並待入帳，此前集團亦售逾50億元資產。邱達昌更指出，除了在港增大土儲，在酒店業務方面，他們考慮以擁有及管理模式，在日本及法國物色投資酒店業務的機會。