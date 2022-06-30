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美英歐續放鷹 美匯指數逼105關

【明報專訊】環球通脹持續高企之際，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）、英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）及歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）昨在歐洲央行年會論壇繼續放鷹。鮑威爾表示，美國經濟處於「強勁的狀態」，家庭及企業財務狀况穩健，美國經濟整體處於良好狀况，可承受貨幣政策收緊。貝利也表示，不排除下次會議將加息幅度加碼至半厘。拉加德則形容，不大可能重返新冠疫情爆發前的超低通脹時代，認為央行需按通脹增長預期來調整策略。

加息預期令美元走強，美匯指數昨晚逼近105關口。不過市場關注到英國和歐元區經濟相對疲弱，歐元及英鎊兌美元昨晚跌約0.5%。美股三大指數午夜前個別發展，道指輕微回升，標普500指數及納指輕微下滑。泛歐STOXX 600指數跌0.67%，英國富時100指數微跌。

鮑威爾：「軟着陸」路徑變窄 疫情助長通脹

鮑威爾昨重申，聯儲局正「迅速」加息，使利率迅速進入限制性區域，即借款成本對經濟的抑制大於推動作用。他強調，在不引發經濟衰退的情况下提高利率「是我們的目標」，相信有實現這一目標的途徑。

聯儲局正爭取令美國經濟增長放慢到足以降低通脹，但又不會導致經濟衰退，即所謂的「軟着陸」。鮑威爾此前警告，俄烏危機刺激通脹，令「軟着陸」變得困難。他昨亦承認，「軟着陸」的路徑變窄。他指出，新冠疫情對經濟活動的干擾，可能助長了通脹或價格波動，從而使各央行的調控方式變複雜。

英倫銀行：不排除8月初加息半厘

他說，自新冠疫情爆發以來，經濟就受到非常不同的力量驅動，不知會否重返昔日的狀况，「我們懷疑將出現一種混合的情境」，而聯儲局的工作是在新的經濟形勢下，尋求物價穩定和就業最大化。貝利昨亦表示，若有持續的迹象顯示價格上漲構成問題，央行「可選擇」採取更強而有力的行動來遏抑通脹。 他不排除在8月初的會議將基準利率大幅上調半厘。英倫銀行此前已連續5次會議宣布加息，每次上調0.25厘，目前基準利率為1.25厘。他說，經濟的轉折點是最難判斷的，英國經濟很明顯開始放緩，而且數據可能非常不穩定。他表示，金融市場正消化加息的上行風險，由於能源價格上漲，今年通脹仍將進一步上升。

拉加德周二已表示，歐洲央行將以「堅定而持續的方式」採取行動，應對歐元區破紀錄的通脹。她昨表示，待本周稍後獲得整個歐元區的數據再作決定。到目前為止，拉加德認為加息0.25厘是基線情况。部分歐洲央行官員表示，若通脹前景惡化，可能要考慮加息半厘。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）預期，聯儲局下月可能再度加息0.75厘，預計美國不會出現衰退。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）預期，若聯儲局在7月底決定貨幣政策時經濟狀况未變，她傾向加息0.75厘。

（綜合報道）

[國際金融]