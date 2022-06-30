美FCC專員發信 促App商店移除TikTok

形容TikTok為「披羊皮」的狼

卡爾在6月24日以FCC信紙發出的信函，形容TikTok是「披羊皮」（the sheep's clothing）的狼，表面上是分享有趣視頻或表情包的軟件，內在卻是複雜監控工具，可收集大量個人資料及敏感數據。他援引新聞網站BuzzFeed本月早前泄露的美國TikTok員工內部會議音頻，指字節跳動的中國工程師至少在去年9月至今年1月期間，可接觸到非公開的美國用戶數據，認為這對美國構成國家安全風險。

TikTok回應BuzzFeed的報道時稱，從安全角度來看，TikTok是面對外界最嚴格監察的平台之一，為消除外界對美國用戶數據安全的任何疑慮，已聘請不同領域的專家，努力驗證TikTok的安全標準，並引入有信譽的獨立第三方來測試系統。TikTok當時亦表示，將把所有美國用戶數據，由TikTok在美國及新加坡的數據中心，轉移到甲骨文（美：ORCL）在美國的雲基礎設施。這些措施似乎未能釋除卡爾的疑慮，他在信中警告蘋果和Alphabet，若沒有將TikTok從應用商店下架，就應在7月8日前向他提交聲明，解釋原因。

分析師：蘋果自研5G晶片或失敗

此外，有「最強蘋果分析師」之稱的郭明錤發帖稱，蘋果自行研發iPhone 5G晶片的計劃可能已經失敗，意味高通（美：QCOM）在2023年下半年仍將是iPhone的5G晶片獨家供應商。不過郭明錤預期，蘋果不會放棄自研5G晶片，待蘋果完成其5G晶片計劃，高通的其他業務應可彌補失去蘋果的影響。

（綜合報道）

[國際金融]