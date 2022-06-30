疫後實體店收入飈 H&M上財季稅前利潤增33%

俄烏等業務停頓 料6月銷售跌6%

俄羅斯是H&M第六大市場，為其貢獻4%銷售額。加拿大皇家銀行（RBC）分析師稱，H&M在6月的銷售表現遜於預期。在中國市場，H&M因抵制新疆棉而繼續受部分消費者杯葛，過去一年銷售持續下滑，而當地的新冠疫情封控措施也影響到消費者需求，其15年前在上海開設的中國首間H&M門店已於近日結束營業。

H&M近期大幅削減中國市場的門店，令當地門店數量由去年11月的445家，降至目前的362家。被中國消費者抵制前，中國曾是H&M第四大市場，在去年底跌至第七。

原材料及運輸成本高企，一直是時裝業的障礙。業界正通過加價，將上漲的成本轉嫁消費者。H&M表示，供應鏈受阻及延誤仍然存在，但正逐漸緩解。在股東授權下，H&M將回購價值30億瑞典克朗（約23億港元）的股票。

（綜合報道）

[國際金融]