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徐風：穩定幣USDT會被成功狙擊嗎？

【明報專訊】加密貨幣價格呈現急跌，失去大量資金支撐市場。據《華爾街日報》報道，有對冲基金已瞄準「穩定幣」 USDT ，並大舉做淡狙擊，意圖在幣價與美元脫鈎時可以大賺一筆。

作為加密市場首個推出的「穩定幣」，USDT的運作模式與港元與美元掛鈎的聯繫匯率大致相同，但更為簡化。據USDT營運方Tether聲稱，USDT與美元1兌1掛鈎，並由公司儲備作100%支撐，成為首個不會與幣價波動影響的加密貨幣。因此，自推出以來就受到加密貨幣交易所歡迎，尤其在永續期貨（Perpetual Futures）市場，更成為最主要的結算貨幣。

倘USDT長期脫鈎將毁加密幣期貨市場

雖然USDT在加密貨幣市場意義重大，但問題是，其儲備是否能夠長期保證100%自由兌換美元，則是一直被淡友質疑及唱淡的地方。Tether在其官方網站上每日公布USDT的儲備金總額，但這些數字卻沒有具信譽的第三方公司審核，因此市場也無法從其官方數字中，引證其儲備的真實性。

在5月「Terra歸零」事件中，新一代穩定幣UST也同樣脫鈎歸零。市場恐慌也蔓延至USDT，幣價一度跌至0.965兌1美元，不過Tether面對逾170億美元的贖回金額，仍能從容應對，最終回復市場信心，Tether回升至0.99元左右，重新與美元掛鈎，幣價回到相對安全的位置。

事實上，要令 USDT 長期「脫鈎」較為困難，今年5月USDT的市值超過830億美元，即使有過百億美元的贖回，但對其資金儲備只有約20%的影響，並非難以處理的數字，近日USDT儲備贖回額開始減慢。另一方面，Tether也將部分儲備用作購買商業票據及美國國債等高流動性資產，兼收息賺錢。在其數據不透明下，雖然即使早期有機會調動部分資金，但隨着規模大幅增加，每年的利息收入也可以填補這部分的金額，令財政狀况越趨穩健。

更重要的是，加密貨幣交易所仍未有取代USDT的意願。

事實上，加密貨幣交易所期貨交易額遠比現貨市場高，據coinmarketcap數據，幣安（Binance）過去24小時現貨交易量為113億美元，但期貨則高達460億美元，是現貨市場的3倍以上，因此USDT的重要性對它們來說不言而喻，一旦USDT長期脫鈎，有機會摧毀龐大的加密貨幣期貨市場，故這些交易所有機會為保護自己的生意及收入而購入USDT。

USDT波動性低 可相對廉價買入認沽期權

做淡或狙擊USDT的好處之一，在於其波動性低，因此機構投資者可以用較高槓桿或相對廉宜的價格買入認沽期權（Put Options）賭跌，為其他加密資產「買保險」，如果無法觀察機構投資者的倉位，也難言他們是賭USDT單邊脫鈎，還是為其龐大的資產組合做對冲。

對於一般投資者，更應關注的「疑似脫鈎」信號，是USDT有否持續出現大額儲備贖回，交易所有否搭建USDC或BUSD等其他穩定幣結算的期貨產品，而這些產品的交易額是否成為一個不容忽視的規模，致交易所有機會放棄以USDT結算，則會對其幣價帶來更嚴重的影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]