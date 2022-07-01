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新批按揭月增43% 平均貸款514萬新高

【明報專訊】近期樓市回復交投旺勢，帶動按揭市場，金管局最新數據顯示，5月新批按揭貸款按月增43.2%，達546億元，平均按揭貸款金額增加1萬元至514萬元，創紀錄以來新高。新申請按揭宗數亦增加9%至12,892宗，連續3個月錄得升幅。新取用按揭金額按月增19.6%，達231億元。有分析預料，未來按揭宗數仍有上升空間。

新批出按揭貸款當中，涉及一手市場交易批出的貸款增加19.1%，至68億元；涉及二手市場交易批出的貸款增加59.9%，至375億元。掛鈎銀行同業拆息的按揭貸款（H按）依然為市場主流，新批H按貸款比例上升0.2個百分點至5月的97.6%。新批以最優惠利率為計算基礎的P按比例則下降0.3個百分點至5月的0.5%。5月按揭貸款拖欠比率維持於0.04%；未償還按揭貸款達1.76萬億元，按月增0.2%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月按揭數字全線上升，是由於第二季樓市交投暢旺，帶動按揭宗數及金額回升。發展商於第二季積極推盤，而二手市場受新按揭保險「波叔plan」放寬按揭成數帶動，料未來按揭宗數仍會上升。

港銀存款總額連跌4個月

另外，金管局公布，截至5月底，本港銀行存款總額按月下跌0.7%，連續第4個月錄得按月下跌。其中港元存款及外幣存款受企業資金進出影響，分別下跌0.6%及0.9%。由年初截至5月底，港元及人民幣存款均按月增1%。貸款與墊款總額上升0.5%，由年初截至5月底則上升1%。此外，外匯基金總資產達44,375億元，按月增271億元，其中港元資產增加1010億元，外幣資產則減少739億元。