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內地PMI重上擴張區 需求仍弱

【明報專訊】內地逐步放寬防疫封城措施，作為經濟前瞻指標的採購經理指數（PMI），亦自今年2月以來首次回升至50點以上的擴張區。國家統計局公布，6月中國製造業採購經理指數報50.2點，按月上升0.6點，略低於市場預期的50.5點，反映服務業的非製造業PMI則按月急升6.9點，報54.7點，不但高於市場預期的50.5點，也是2021年5月以來新高。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，數據反映隨着疫情影響減弱，服務業市場需求有所回暖，企業信心逐步恢復。

企業信心創3個月高

趙慶河表示，隨着復工復產持續推進，企業前期受抑制的產需加快釋放，製造業PMI的生產指數和新訂單指數，分別報52.8點和50.4點，較5月高3.1和2.2點，均升至擴張區間。

生產經營活動預期指數為55.2點，較上月高1.3點，升至近3個月高位，也反映企業信心繼續回升。

不過他指出，仍有49.3%的企業反映訂單不足，顯示市場需求偏弱，仍然是目前製造業面臨的主要問題，而出廠價格指數降至46.3點，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到壓制，面臨較大經營壓力。

匯豐：勞動市場仍受壓

匯豐發表報告指出，上月PMI廣泛改善，表明經濟活動和商業氣氛正在恢復，不過兩個PMI的從業人員指數均在收縮區間，顯示勞動力市場仍然面臨壓力。製造業PMI構成指數中，生產和配送時間有較大回升，顯示防疫限制放寬改善供應端表現，而新訂單指數升至50.4點，僅略高於擴張臨界點，反映在需求端僅有溫和擴張。該行認為中國製造業仍面臨挑戰，除了盈利受壓外，小型企業PMI在48.6點仍在收縮區間，顯示小企在疫後復蘇中落後。