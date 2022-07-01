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大快活核心轉賺3820萬 港擬增逾6分店

【明報專訊】大快活（0052）去年度純利大跌72.2%至4264萬元，撇除政府補助、資產減值及稅收抵免後，核心純利錄得3820萬元，按年由虧轉盈。香港大快活至今年3月底共有145家分店，去年同期相若。集團行政總裁羅輝承認為，香港仍有開店空間，預計可開設6至8家分店，會因應不同情况加入新裝修、數碼元素。他又指今年約有四成分店需要續約，會與業主商討減租，但預計整體租金較去年更穩定，波幅不大。

冀今年加價少於2%

截至今年3月底，集團平均單價為39元，按年加幅少於1%。羅輝承預計，今個財年的成本面對上行壓力，包括人力成本、食物價格等，例如雞蛋、豆類及西冷去年度來貨價已加超過五成，加價亦有很多因素考慮，期望今年度加幅可維持在2%內，通過提升部門效率、數碼化等措施控制成本，並強調現時人手仍不足，無計劃裁員。

問及會否擔心出現第六波疫情，集團主席羅開揚（圖）笑言「（大快活）唔係醫管局」，無人知會否出現第六波疫情，強調會配合政府防疫政策。羅輝承表示，雖然第五波疫情有部分分店需要停業，不過集團積極提供外賣服務，有些分店的外賣佔比超過五成，現已回落至約四成。他又指現時堂食佔比有增長，隨着晚市空間加大，有信心營業額可繼續上升。

港府將於8月派發電子消費券，羅輝承指過去消費券大概帶動集團收入提高5%，相信今次情况相若，會積極提供電子優惠券，相信可再提高收入。