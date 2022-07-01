港5月零售意外跌1.7% 遠遜預期 業界料次輪消費券可帶動銷售增長

明報記者 蕭嘉聰

內地早前公布放寬旅客入境管制措施至「7+3」，香港零售管理協會謝邱安儀相信，措施對港零售行業的即時幫助不大，因過去來港消費的客人，例如內地南方的遊客，大多是即日來回或停留短時間，「7+3」隔離對比來港時間亦不合比例，但強調此舉是一件好事，代表未來有望繼續放寬入境措施。

內地入境「7+3」 料即時幫助不大

至於香港與內地能否在今年內通關，謝邱安儀指要看新一屆政府如何與內地協調，需時再作觀察，現時很多事件仍未清晰，今年內通關的信心不大。

她又指，現階段不希望胡亂猜測通關可帶來的增長，要視乎新一屆政府的實質策略才能預估表現，但相信政府將逐步通關，第一步將會是商務及探親的旅客，至於來港購物的旅客將不是首要類別，要順利開放及帶動銷售仍需一段時間。

港府將於8月派發新一輪消費券，謝邱安儀表示，由去年的經驗來看，市民會留待發放消費券後購物，如去年6至7月零售商亦「捱得好辛苦」，派發首個月的表現最好，之後效果會逐步遞減，大部分零售商預計，消費券平均可帶動銷售單位數升幅。同時，由於業主預計市道或有所好轉，近日已有零售商反映更多業主開始要求加租，零售商將堅強地抵擋加租的衝擊。

至於整體零售走勢，她預計全年表現與去年相若，8、10月消費券發放時表現會較佳，如沒有出現第六波疫情，香港亦未通關，最終全年表現將會持平。

4至5月合計零售按年升4.7%

政府發言人表示，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃，4、5月合計零售仍按年上升4.7%，較首季7.6%的跌幅顯著改善，相信只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，雖然近日本地疫情略為回升，但政府未收緊社交距離措施，市民恢復外出消費，預計6月零售表現將保持穩健，下半年零售表現則要視乎疫情發展、就業市場及8月發放消費券等。若政府落實進一步縮短入境檢疫期，料對零售市道氣氛正面，惟短期未必有明顯的刺激作用。由於跨境旅遊重啟的安排仍未明朗，預料下半年零售銷售增長或保持低單位數水平。