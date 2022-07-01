莎莎連蝕3年 續不派末期息

陸楷將退休 何榮輝任聯席CFO

莎莎昨日股價跌1.4%。集團同日公布，在公司任職逾20年的財務總監陸楷將於8月股東周年大會後退休，今年4月起何榮輝出任聯席首席財務總監，另郭少明女兒郭詩雅亦獲安排加入董事局出任執董，將於今年8月股東周年大會後生效。

莎莎去年度營業額增長12.1%至34.13億元，按地區劃分，港澳營業額按年升10.7%至22.13億元，香港生意主要受消費券帶動，澳門則是受通關帶動；內地營業額按年升7.6%至3.12億元；只有馬來西亞營業額按年跌23.7%至1.93億元， 因當地在去年6至9月實施嚴格的防疫政策影響生意。集團亦宣布連續3年不派末期息。

4至5月同店銷售回升

郭少明表示，目前本港零售市道平穩，首輪消費券帶動下，4月本港同店銷售按年升近45%，銷售額升29%。5月同店銷售亦有一成增長，但由於同時削減逾10家店舖，因此整體銷售額按年持平。他又表示，以目前港澳疫情，公司對於今年能否恢復盈利預測仍傾向保守，希望疫情放緩，下半年度有機會收支平衡。

年內，莎莎分店數目按年減少兩間至234間。當中，港澳區店舖按年減15間至85間；中國內地店舖按年增20間至77間，馬來西亞按年減3間至72間。郭少明預計，集團在港將繼續關閉虧損、租金過高的店舖，或將店舖遷移至人流更暢旺或租金較低的位置，以減低整體租金佔營業額的水平。他表示，若疫情持續改善，甚至與內地通關，集團將按需要以合理租金再開新店，包括物色位於遊客區的舖位。