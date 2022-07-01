低谷回穩 港股半年挫7% 監管風波料完結 科指跌幅收窄至13%

明報記者 歐陽偉昉

科指昨日下跌3.27%，收報4937點。美股科技股估值受貨幣緊縮預期帶動急跌，受政府監管影響盈利增長前景的港股科技股同步下挫，科指在3月中曾跌38.93%見3472點，見2020年7月推出以來新低。及後市場預期政府為穩定經濟，加強科技平台監管政策料已暫停，推動科指回升，至昨日收市收窄跌幅至12.94%。國指昨日下跌0.36%，收報7666點，上半年累跌6.91%。昨日北水通過港股通淨流入75.2億元，上半年累計淨流入2072.78億元。

上半年北水累計淨流入2073億

總結上半年，國企內房中國海外（0688）上升34.34%，為表現最佳藍籌股，大幅跑贏出現債務問題的民企同業，俄烏戰爭引發油價高企每桶100美元以上，中海油（0883）上半年升29.02%，對加息利好的本地銀行股中銀香港（2388）上升21.33%。不過，外地經濟放緩，加上內地防疫封城，降低電子消費品需求，舜宇光學（2382）下跌48.13%，以外國為主要市場的創科實業（0669）和申洲國際（2313）則分別跌47.26%和36.59%。中華煤氣（0003）自2008年以來再次停派紅股，今年累跌30.4%。

分析：本季向好但難破二萬五

恒指自5月初自萬九點附近開始反彈，昨日10天線（21,630點）接近升至100天線（21,648點）。

對於下半年表現，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，需要視乎內地疫情和防控政策發展，昨日內地放寬了入境者隔離日數要求，顯示內地對控制疫情有信心，另外，內地亦繼續加強財政政策穩定經濟，而對科技業整改也近尾聲，本季港股走勢可望看好。

不過，她認為，外國通脹難以壓抑，加息壓力利淡外圍股市，故恒指今年較難突破2月時的25,000點高位。

（半年回顧）