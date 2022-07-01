泰國擬開賭 稅率較澳門低

目標包括芭堤雅布吉

據泰國媒體Thai PBS World及網上博彩媒體GGR Asia報道，泰國國會擬研究在當地5個地方開賭，期望促進經濟增長，徵稅率為30%。但目前未見列明是否按賭收計稅，還是按其他的基準。研議中的選址包括泰北的清萊或清邁，東部的芭堤雅，南部的布吉、攀牙或喀比，東北部的烏隆他尼、烏汶叻差他尼或孔敬，以及曼谷。

當地媒體引述眾議院議員表示，參考星馬地區的博彩法律，相關的博彩法律料於11月份向眾議院提交。今次建議旨在創造就業機會、吸引海外遊客，並帶來額外收入，亦有助遏制非法博彩或其他罪行。他們擬發牌容許私人參與投資，另限制只有年齡20歲或以上，擁有良好財政狀况者，及獲特別批准的政府官員才准許進入賭場。

另根據泰國《芭堤雅郵報》報道，泰國早於已出國的前總理他信管治的時代，已經醞釀發展賭場項目，不過長期未能成事。該報亦稱，金沙中國（1928）的母公司美國拉斯維加斯金沙集團去年曾採納在泰國新建賭場，並認為位於芭堤雅的娛樂中心最好位於市郊，避免塞車。