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英制裁俄鎳商刺激鎳價抽升 俄鋁相關持股一年貶值九成

【明報專訊】英國落實對全球最大俄羅斯鎳商Norilsk Nickel的大股東Vladimir Potanin制裁，刺激倫敦金屬交易所（LME）鎳價昨單日抽高2.7%，為過去3周最高。俄鋁（0486）為Norilsk的第二大股東，惟手上股份價值在過去一年大跌九成。俄鋁股價在過去一年亦跌34%。

俄鋁股價過去一年跌34%

《華爾街日報》引述Norilsk稱對事件不予置評。路透則引述Norilsk律師團隊表示，正評估是次制裁的潛在影響。貴金屬期貨價格普遍向下，截至本港時間晚上9時07分，鈀金價格跌逾3%，在美國平台交易的鎳價跌逾2%。　

俄鋁股價雖然在今年2月中一度重上9元水平，但受俄烏戰爭影響至昨日收報3.35元，累計大跌六成三。俄鋁2021年報顯示，俄鋁在Norilsk持股為26.25%。截至去年底止俄鋁於Norilsk的投資市值123.95億美元，按年減少12.24%；Norilsk的投資帳面值佔俄鋁綜合總資產約16%。

英國政府日前宣布制裁Potanin，原因是他通過擁有或控制俄羅斯銀行Rosbank，從俄羅斯政府獲得利益或支持俄羅斯政府，惟沒有指明Norilsk受到制裁。Potanin在英國的資產目前被凍結。雖然Potanin也受加拿大制裁，但其他歐美國家未有行動。今年3月初他持有約36%股權的Norilsk，其股份在倫敦交易跌超過90%，隨後停牌，在美國的預託證券（ADR）（美：NILSY）也跟隨停牌至今。