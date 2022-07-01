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美個人實際支出今年首跌 核心PCE續放緩 通脹衝擊浮現

【明報專訊】美國聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在5月的按年升幅回落至4.7%，較分析師預期低0.1個百分點。美國核心PCE物價指數在2月按年升5.3%觸及39年高位後，已連續第三個月回落，不過仍處於1980年代的高位。有迹象顯示，消費者的購買力正被高通脹蠶食。美國5月的個人實際支出按月下滑，是今年以來首次，而1至4月的支出數據也被下修，反映經濟基礎較之前預期弱，預示美國進入下半年的整體經濟動力減弱。

利率期貨數據顯示，交易員繼續押注7月加息0.75厘，9月則加息半厘，與數據公布前沒有顯著變動。不過市場對經濟放緩的憂慮加劇，美國10年期國債孳息率昨晚一度跌穿3厘水平。美股三大指數早段下滑，納指跌約1%。周四是次季最後一個交易日，道指和標普500指數可能見2020年第一季以來最差的季度表現，當時新冠疫情剛爆發導致股市大跌。過去3個月，納指下跌超過20%，是2008年以來最大的季度跌幅。

納指次季跌逾20% 14年最差

油組與盟友（OPEC+）按原定規劃，將8月的平均每天產油量增加64.8萬桶，恢復至疫情爆發前的產量，不過未有對此後的產量計劃作決定。在不確定因素籠罩下，布蘭特期油價格昨晚跌1%，紐約期油價格跌逾2%。

計入食品及能源價格後的美國整體通脹仍強勁，美國整體個人消費支出（PCE）物價指數5月按年升6.3%，與4月持平。按月計算整體PCE物價指數5月升0.6%，遠高於4月的0.2%升幅。面對通脹壓力，消費者開支增長面臨降溫。

美國5月個人收入按月增長0.5%，增幅與4月持平。經通脹調整，美國5月個人稅後收入按月跌0.1%，顯示工資增長開始落後於物價上漲。美國5月個人支出按月僅增0.2%，較4月修正後的0.6%增幅顯著放緩。經通脹調整後的5月支出更按月跌0.4%，是自去年12月以來實際支出再次出現下跌。

美國5月個人儲蓄相當於可支配收入的比例微升至5.4%，但仍然接近2009年以來的低位。金融服務公司Raymond James的策略師Tavis McCourt稱，消費者的支出水平，較他們平常高，主要是因為有儲蓄緩衝，不過預期在9月初的美國勞動節假期前，在疫情期間累積的大部分額外儲蓄都會用光。由於美國經濟主要由消費者支出推動，支出放緩的前景引起市場關注。富國銀行（美：WFC）的分析稱今年頭5個月的支出數據比預期弱，預期美國次季的增長也將較弱。

面對通脹升溫，瑞典央行昨亦宣布大幅加息半厘，將政策利率上調至0.75厘，並預示如有需要會加快加息。

英GDP按季增長近一年最差

此外，英國第一季GDP終值，按季增長0.8%，是去年次季以來最低的增長。英國首季實際家庭可支配收入按季減少0.2%，連續第四季減少，也是1955年有紀錄以來，持續時間最長的下降。

（綜合報道）

[國際金融]