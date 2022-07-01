moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

SEC拒批 比特幣現貨ETF上市觸礁

【明報專訊】美國證交會（SEC）否決了灰度投資公司（Grayscale Investments）首隻比特幣現貨ETF的上市申請，指灰度未能證明其產品符合防止欺詐和操縱市場行為的標準。灰度隨即入稟華盛頓特區的美國上訴法院，挑戰SEC的決定。灰度表示，對SEC的決定深感失望，質疑其既然批准比特幣期貨ETF，也應批准比特幣現貨ETF。市場恐加密資產公司的流動性危機蔓延，比特幣昨一度跌穿1.9萬美元水平。

幣價曾跌穿1.9萬美元

灰度去年10月向SEC申請，將灰度比特幣信託（Grayscale Bitcoin Trust），轉型為現貨ETF。過去一年，SEC已拒絕10多項現貨比特幣ETF的申請，理由是相關資產缺乏監管機制。近期被SEC否決的現貨比特幣ETF發行人，包括Fidelity、SkyBridge和Valkyrie。

涉欺詐指控 瑞銀付2億和解

此外，SEC表示瑞銀（美：UBS）將支付2500萬美元（約1.95億港元），以換取撤銷一項與期權交易策略有關的欺詐指控。SEC表示由2016年2月起的一年內，瑞銀向約600名投資者推廣及銷售「收益增強策略」（Yield Enhancement Strategy），惟當中可能涉及一些不符合客戶最佳利益的期權，而瑞銀部分投資顧問亦不了解當中風險。SEC稱，瑞銀未有為該策略向其金融顧問提供足夠的培訓和監督。

根據SEC發布的和解令，瑞銀向客戶表示，該策略以往每年可帶來3%至5%的收益，但在2018年卻在市况動盪下錄得18%損失。

（綜合報道）

[國際金融]