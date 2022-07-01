SEC拒批 比特幣現貨ETF上市觸礁

幣價曾跌穿1.9萬美元

灰度去年10月向SEC申請，將灰度比特幣信託（Grayscale Bitcoin Trust），轉型為現貨ETF。過去一年，SEC已拒絕10多項現貨比特幣ETF的申請，理由是相關資產缺乏監管機制。近期被SEC否決的現貨比特幣ETF發行人，包括Fidelity、SkyBridge和Valkyrie。

涉欺詐指控 瑞銀付2億和解

此外，SEC表示瑞銀（美：UBS）將支付2500萬美元（約1.95億港元），以換取撤銷一項與期權交易策略有關的欺詐指控。SEC表示由2016年2月起的一年內，瑞銀向約600名投資者推廣及銷售「收益增強策略」（Yield Enhancement Strategy），惟當中可能涉及一些不符合客戶最佳利益的期權，而瑞銀部分投資顧問亦不了解當中風險。SEC稱，瑞銀未有為該策略向其金融顧問提供足夠的培訓和監督。

根據SEC發布的和解令，瑞銀向客戶表示，該策略以往每年可帶來3%至5%的收益，但在2018年卻在市况動盪下錄得18%損失。

（綜合報道）

[國際金融]